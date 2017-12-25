Yılbaşı bombasını patlattı! Yeni yılda voliyi Acun'un kanalı vuracak

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı programın yılbaşı özel gecesine komedyen Cem Yılmaz konuk olacak.

TV8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye , yılbaşına yine bomba gibi hazırlanıyor. Acun Ilıcalı ilk konuğunu şimdiden açıkladı.

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