Yeşim Salkım’dan Gülben Ergen’e ağır gönderme: Yanacaksınız!

GÜLBEN Ergen’le yıllar öncesine uzanan bir husumeti bulunan ve eski kocası Hakan Uzan’la birlikte olduğuna dair iddialar ortaya atan Yeşim Salkım, Ergen’in İzmirli evli bir iş adamıyla birlikte olduğuna dair haberler gün yüzüne çıkınca sosyal medya hesabından içinde çok ağır ifadeler bulunan bir metin paylaştı. Katıldığı programlarda Gülben Ergen’e olan bu kinini her fırsatta ifade eden Ergen hakkında ağır ifadeler kullanan Salkım bu sefer dozu daha da artırmış görünüyor. İşte Yeşim Salkım’ın üzeri kapalı bir şekilde Gülben Ergen’e göndermede bulunduğu o satırlar:

“Ey çifte standartlı ahlak yoksunu insanlar özellikle medyanın içinde olan ve her türlü haltı yiyip sonra örtbas eden cahiller siz giderken ben dönüyordum … Medya patronlarının ve paranın neyi nasıl yaptığını nasıl kapattığını iyi bilirim ben! Yıllarca yapmadığım her şeyi yazıp çizip beni yerden yere vurup bas bas bağırtıp ağlatıp duvarlara baktırdınız canınızın istediğini göklere çıkarıp aynı kaba tükürdünüz be ahlak yoksunları… Bu mevkiler paralar size kalır mı sandınız? Sokaktaki merhametli, vicdanlı insanları kandırdınız nasıl öleceksiniz nasıl can vereceksiniz? Bu dünyanın öbür tarafı da var ve gerçeği saklayamazsınız belki yıllar geçer ama ortaya çıkar. Sizin o kokuşmuş ahlak yoksunu değerlerinizi alın başınıza çalın … Dediğim gibi ağzınızda yalan varken konuşmayın! Sizden korkan sizin gibi olsun bizim bir Allah’a can borcumuz var onu da o verdi o alır … Ben öyle süslü kelimelerle kendimi asilzade göstermem içimiz dışımız bir Allah biliyor siz bilmesenizde olur … YANACAKSINIZ”