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Yeşim Salkım’a bir yanıt da Hilal Cebeci’den geldi

Gülben Ergen'le ilgili yaptığı zehir zemberek açıklamalarıyla akıllardan çıkmayan Yeşim Salkım aynı programda Hilal Cebeci'yle ilgili de açıklamada bulunmuştu

Yeşim Salkım’a bir yanıt da Hilal Cebeci’den geldi

Gülben Ergen'le ilgili yaptığı zehir zemberek açıklamalarıyla akıllardan çıkmayan Yeşim Salkım aynı programda Hilal Cebeci'yle ilgili de açıklamada bulunmuştu

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:27
Yeşim Salkım’a bir yanıt da Hilal Cebeci’den geldi
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BİR magazin programına canlı olarak bağlanan ve Gülben Ergenhakkında çok ağır ifadeler kullanan Yeşim Salkım, program sunucusu Cengiz Semercioğlu’nun Hakan Uzan'la evli olduğu dönemde bazı isimleri kayırıp kayırmadığını sorması üzerine, “Yonca Evcimik, Cenk Eren ve Hilal Cebeci'nin ödülünü ben verdim. Bunun dışında kimseyi kayırmadım” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamadan kısa süre sonra Yonca Evcimik’ten konuyla ilgili şu açıklama gelmişti:

“Bugün sabah yayınlanan bir magazin programında Yeşim Salkım'ın adımı geçirmesi üzerine gazeteci arkadaşlarım beni aradı. Konu hakkında sorduğunuz için bir açıklama yapmak istedim. Sanıyorum sevgili Yeşim çok hassas olduğu bir noktada isimleri karıştırdı ve olayları doğru hatırlayamadı. O dönemde birçok sanatçı arkadaşım gibi benim de kliplerim yayınlanmıyordu ve kendisinin yayınlatmadığı hakkında söylentileri ben de duymuştum. Ancak gerçeklik payı var mıdır bilemem. Bunun için kendisini ziyaret edip “Bu kadar çaba, emek ve para sarf ediyoruz; neden yayınlanmıyoruz?” diye sordum. Ancak ödül almak ile ilgili bırakın ricayı ödülle ilgili konuşma dahi geçmedi aramızda. Bunun ispatı olarak o ödül töreninin kayıtlarının yayınlanmasını rica ediyorum ama kesilmeden/kesintisiz. Oradaki ifadelerim ve konuşmamdan, hatta ödül törenine katılan sanatçıların tepkilerinden gerçek anlaşılacaktır. Kesintisiz yayınlanmasını özellikle rica ediyorum çünkü ödülü almamdan sonraki konuşmam canlı yayından sonraki tekrarlarda montajlanıp yayınlanmıştır. Ve “rica ederek” almış olduğum söylenen o ödülü almam ve yaptığım konuşmadan sonra takribi 2 yıl kendilerine ait tüm kanallarda yasaklandım. Takdiri sizlere bırakıyorum.”

HİLAL CEBECİ’DEN MESAJ VAR

Yaşanan bu gelişmenin ardından konuyla ilgili sessizliğini bozan diğer isim Hilal Cebeci oldu. Program sunucusu Cengiz Semercioğlu’nu etiketleyen Cebeci attığı tweette şunları yazdı:

hilal-cebeci-ic

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yeşim salkım a yanıt da hilal cebeci den geldi
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