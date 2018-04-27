Yeşim Salkım: Bir 'Recep İvedik' çekmedik

SARIYA boyattığı saçlarıyla dikkati çeken Yeşim Salkım, "28 senedir saçlarım koyu renkti. Benim için radikal bir karar oldu" dedi.
Habertürk'te yer alan habere göre; partiye ailesiyle katılan Salkım, "Geçen ay çok konser verdim, bu iki günlük kaçamak bana çok iyi geldi" şeklinde konuştu.
Konu, rol aldığı 'Eğreti Gelin Ladik' filminin gişede hüsrana uğramasına geldiğinde ise şunları söyledi:
"Biz bir 'Recep İvedik' gibi gişeye oynayan bir film çekmedik. Ağır bir dram filmi çektik, festivallere gidecek bir çalışma hazırladık."
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