Yeşim'den Kardıgalı'yı çıldırtacak sözler: Kadına şiddet yapıyorsun

YEŞİM Salkım, Seçkin Piriler ve Mehmet Coşkundeniz'in sunduğu Laf Bende Kalmasın'da bugün, Seda Sayan'ın programında Hale Soygazi'yi hedef alması konuşuldu. Salkım, Kadırgalı Seda Sayan'a "Şiddetin en büyüğünü sen yapıyorsun." ifadelerinde bulundu.

YEŞİM SALKIM: HERKES ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEK

Bu konu yüzünden RTÜK'ten ağır bir ceza alan Seda Sayan için Yeşim Salkım Laf Bende Kalmasın'da şu sözleri söyledi: " Seda Sayan bu konu hakkında canlı yayına bağlanan çok değerli bir avukata 'Bana yayıncılığı öğretmeyin!' dedi. Zaten sana kimse bir şey öğretemez Sedacığım. Bu zamana kadar öğrenmemişsin, bu saatten sonra da öğrenemezsin. Yine o telefon bağlantısında 'Kadına şiddet olduğu için bu yayını yapıyorum.' dedin. Sen 3 aydır Hale Soygazi hanımefendiye şiddetin en hasını yapıyorsun. Bir tükürük tükürük diye tutturdun. RTÜK'ten de ağır ceza aldın. Ama artık bu dönem bitecek. Herkes eteğindeki taşları dökecek. Haklı ya da haksızın yanında olmak başka bir şey, tarafsız olmak başka bir şey. "