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Yeşim'den Kardıgalı'yı çıldırtacak sözler: Kadına şiddet yapıyorsun

Yeşim Salkım, Laf Bende Kalmasın programında Seda Sayan'a çattı. Salkım, "Kadına şiddete karşı program yapıyorum diyorsun ama şiddetin en büyüğünü sen yapıyorsun." dedi

Yeşim'den Kardıgalı'yı çıldırtacak sözler: Kadına şiddet yapıyorsun

Yeşim Salkım, Laf Bende Kalmasın programında Seda Sayan'a çattı. Salkım, "Kadına şiddete karşı program yapıyorum diyorsun ama şiddetin en büyüğünü sen yapıyorsun." dedi

10 Kasım 2017 Cuma 17:03
Yeşim'den Kardıgalı'yı çıldırtacak sözler: Kadına şiddet yapıyorsun
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YEŞİM Salkım,  Seçkin Piriler ve  Mehmet Coşkundeniz'in sunduğu Laf Bende Kalmasın'da bugün,  Seda Sayan'ın programında  Hale Soygazi'yi hedef alması konuşuldu. Salkım, Kadırgalı  Seda Sayan'a "Şiddetin en büyüğünü sen yapıyorsun." ifadelerinde bulundu.

YEŞİM SALKIM: HERKES ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEK

Bu konu yüzünden RTÜK'ten ağır bir ceza alan  Seda Sayan için  Yeşim Salkım Laf Bende Kalmasın'da şu sözleri söyledi: " Seda Sayan bu konu hakkında canlı yayına bağlanan çok değerli bir avukata 'Bana yayıncılığı öğretmeyin!' dedi. Zaten sana kimse bir şey öğretemez Sedacığım. Bu zamana kadar öğrenmemişsin, bu saatten sonra da öğrenemezsin. Yine o telefon bağlantısında 'Kadına şiddet olduğu için bu yayını yapıyorum.' dedin. Sen 3 aydır  Hale Soygazi hanımefendiye şiddetin en hasını yapıyorsun. Bir tükürük tükürük diye tutturdun. RTÜK'ten de ağır ceza aldın. Ama artık bu dönem bitecek. Herkes eteğindeki taşları dökecek. Haklı ya da haksızın yanında olmak başka bir şey, tarafsız olmak başka bir şey. "

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Seçkin PirilerHale SoygaziYEŞİM SALKIMSeda SayanMagazin
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