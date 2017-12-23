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Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden kötü haber!

Yumurtalık kanserinin tekrar nüksetmesi ile ikinci kez tedavi görmeye başlayan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, gelen teklifleri geri çeviriyor

Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden kötü haber!

Yumurtalık kanserinin tekrar nüksetmesi ile ikinci kez tedavi görmeye başlayan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, gelen teklifleri geri çeviriyor

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:31
Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden kötü haber!
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UZUN süre mücadele ettiği yumurtalık kanserinin tekrar nüksetmesi ile ikinci kez tedavi görmeye başlayan Bahar Öztan, geçtiğimiz gün Tarabya'da bir davette görüntülendi.

"SETLERE DÖNMEYİ HEDEFLİYORUM"

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' lakabıyla bilinen Bahar Öztan, "Setleri çok özlüyorum, tedavim bittikten sonra yeniden setlere dönmeyi hedefliyorum" dedi.

"NİSAN AYINA KADAR TEDAVİM DEVAM EDECEK"

Hastalığı hakkında açıklama yapan 55 yaşındaki oyuncu, "Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Nisan ayına kadar tedavim devam edecek" ifadelerini kullandı.

"HASTALIĞIM NÜKSEDİNCE KABUL EDEMEDİM"

Yakın zamanda kendisine çok güzel bir proje geldiğini belirten Öztan, "Proje çok güzeldi, maalesef hastalığım nüksedince kabul edemedim" dedi

Bahar Öztan böyle görüntülendi; 

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:10
Anahtar Kelimeler:
Bahar ÖztanMagazin
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