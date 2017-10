Yeşilçam’ın efsane ismi Bahar Öztan’dan kötü haber!

YEŞİLÇAM'IN ünlü isimlerinden Bahar Öztan, önceki yıl yumurtalık kanserine yakalanmış, ancak tedavi sonrası kanseri yenmişti.



55 yaşındaki isim, Instagram’dan yaptığı açıklamada, hastalığının tekrardan nüksettiğini duyurdu. Kötü habere rağmen, “Hiç üzülmüyorum, kendimi hazırladım her türlü güçlüğü yenmeye” diyen Öztan, şu açıklamayı yaptı:



“Sevdiklerim ve sevenlerim hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlerle sayfamda her zaman pozitif videolar resimler kullanıyorum. Benim ruhuma da iyi geliyor. Sizlerin de ruhuna iyi gelsin diye ama bazen hayatta gerçekler var. Benim hastalığım ben de tekrardan nüksetti. Ben hiç üzülmüyorum, kendimi hazırladım her türlü güçlüğü yenmeye… Allah kısmet ederse yarın sabah saat 8:00’de ameliyata gireceğim önce Allah’a sonra doktorlara sonrada siz sevdiklerimin dualarına ihtiyacım var sizi çok ama çok seviyorum. Sevgiyle kalın.”