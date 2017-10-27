Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107335
ALTIN
155.583
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0269
EURO
4.4754
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
27 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Ekim 2017 Yeni Alanya...
27 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
27 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Yeşilçam yıldızının kızı, Kardashianlara gelin gidiyor

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ABD'de okuyan kızı Anjelik Calvin, katıldığı partide Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Broody Jenner ile sabaha kadar eğlenip dans etti

Yeşilçam yıldızının kızı, Kardashianlara gelin gidiyor

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ABD'de okuyan kızı Anjelik Calvin, katıldığı partide Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Broody Jenner ile sabaha kadar eğlenip dans etti

27 Ekim 2017 Cuma 08:10
Yeşilçam yıldızının kızı, Kardashianlara gelin gidiyor
banner404

AHU Tuğba'nın  ABD'de okuyan kızı Anjelik  Calvin, önceki akşam  Miami'de katıldığı bir partide  Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Broody Jenner ile bir araya geldi.

PARTİDE BİR ARAYA GELDİLER

Ünlü oyuncu  Ahu Tuğba'nın  ABD'de okuyan kızı Anjelik  Calvin, önceki akşam  Miami'de katıldığı bir partide  Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Broody Jenner ile bir araya geldi.

DANS EDİP EĞLENDİLER

Kişi başı bin 500 dolar maliyeti olan partide ünlü aktör ve modelle dans edip eğlenen genç kız, Jenner'ın kendisi aracılığıyla  Türkiye'deki hayranlarına sevgiler gönderdiğini dile getirdi.

İkili böyle görüntülendi; 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CalvinAmerika Birleşik DevletleriKim KardashianAhu TuğbaMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Los Angeles'ta Tuba Büyüküstün rüzgarı esti
Los Angeles'ta Tuba Büyüküstün rüzgarı esti
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 27 Ekim 2017 Perşembe
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 27 Ekim 2017 Perşembe
İbrahim'in Acun Ilıcalı esprisi söyleşiye damga vurdu
İbrahim'in Acun Ilıcalı esprisi söyleşiye damga vurdu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim