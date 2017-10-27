Yeşilçam yıldızının kızı, Kardashianlara gelin gidiyor

AHU Tuğba'nın ABD'de okuyan kızı Anjelik Calvin, önceki akşam Miami'de katıldığı bir partide Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Broody Jenner ile bir araya geldi.

PARTİDE BİR ARAYA GELDİLER

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın ABD'de okuyan kızı Anjelik Calvin, önceki akşam Miami'de katıldığı bir partide Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Broody Jenner ile bir araya geldi.

DANS EDİP EĞLENDİLER

Kişi başı bin 500 dolar maliyeti olan partide ünlü aktör ve modelle dans edip eğlenen genç kız, Jenner'ın kendisi aracılığıyla Türkiye'deki hayranlarına sevgiler gönderdiğini dile getirdi.

İkili böyle görüntülendi;