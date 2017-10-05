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Yeşilçam yıldızından Türk halkı için tepki çeken sözler!

Oğlu olduğunu iddia eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi'nin Türk halkı için kullandığı "yoksul ve çaresiz" ifadesi sosyal medyada tepki çekti

Yeşilçam yıldızından Türk halkı için tepki çeken sözler!

Oğlu olduğunu iddia eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi'nin Türk halkı için kullandığı "yoksul ve çaresiz" ifadesi sosyal medyada tepki çekti

05 Ekim 2017 Perşembe 12:53
Yeşilçam yıldızından Türk halkı için tepki çeken sözler!
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YEŞİLÇAM'IN unutulmaz oyuncularından  Hale Soygazi,  Seda Sayan ve  Uğur Arslan'ın sunduğu 'Artık Susma' adlı televizyon programında, bir günlükken evlatlık verildiğini belirtilen Murat Şar adlı kişinin annesi olduğuna ilişkin iddialar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından basın mensuplarının karşısına geçen Soygazi'nin Türk halkı için kullandığı "yoksul ve çaresiz" ifadesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

"NİYE DNA TESTİ KANITINA YÖNELMEMİŞ"

"Program ve programın yetkilileri hakkında avukatlarım şu anda araştırma yapıyorlar" diyen Soygazi, "Tazminat davası açacağız onlara da. Nereye kadar süre bu programlar, bu seviyesizliğe kim 'dur' diyecek? Bir de ayrıca çok ilginç bir nokta var oraya 43 yaşında bir insan koymuşlar. azık günah değil mi ona? İki tane çocuğu var ve annesini 43 yıldır arıyormuş. Niye mahkemeye gitmemiş? Niye dava açmamış? Niye DNA testi kanıtına yönelmemişler?" şeklinde konuştu.

TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Program yetkilileri hakkında tazminat davası açacağını belirten Soygazi, konuşması esnasında Türk halkı için de "biraz yoksul, biraz çaresiz" ifadesini kullandı. Yeşilçam yıldızının bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Hale Soygazi
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