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Yeşilçam'ın ustasına son veda! Gözyaşları sel oldu

83 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Süleyman Turan, son yolculuğuna uğurlandı

MAGAZİN 11.09.2019, 14:09
Yeşilçam'ın ustasına son veda! Gözyaşları sel oldu
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YEŞİLÇAM'IN 'esas oğlan'ın sadık dostu' rolleriyle tanınan oyuncusu Süleyman Turan, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 83 yaşında hayata gözlerini yuman sevilen oyuncunun cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacahmet mezarlığında toprağa verilecek. 

YUSUF SEZGİN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 

Cenazeye Ediz Hun ve Nuri Alço olmak üzere Yeşilçam'dan birçok isim katıldı.Hun Turan için " Tiyatro camiası için sanat camiası için çok büyük kayıp" dedi. Turan'ın yakın arkadaşı oyuncu Yusuf Sezgin ise gözyaşlarını tutamadı.

8 EYLÜL'DE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan dün evinde ölü bulunmuş, yapılan incelemede Turan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Eylül'de hayatını kaybettiği belirlenmişti. Eşini kaybeden Süleyman Turan 6 yıldır yalnız yaşıyordu.

#yeşilçam #Süleyman Turan
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