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Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden kötü haber!

Yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Bahar Öztan, yeniden hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden kötü haber!

Yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Bahar Öztan, yeniden hastaneye kaldırıldı

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:16
Yeşilçam'ın gamzeli güzelinden kötü haber!
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YUMURTALIK kanserinin nüksetmesi nedeniyle ekim ayının son haftasında yeniden ameliyat masasına yatan 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli'  Bahar Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için yeniden hastaneye kaldırıldı.

"TAM İYİ OLMADAN ÇIKMAMAK GEREKİYORMUŞ"

Halsizlik yaşadığı ve iştahı kapandığı için hastaneye tekrar yattığını söyleyen oyuncu, "Ağır bir ameliyattan çıktıktan sonra, her şeyin yan etkisi olabiliyor. O yüzden dört gün sonra yeniden hastaneye döndüm. Ona göre serum ve ilaç veriyorlar. Tam iyi olmadan çıkmamak gerekiyormuş" dedi.


"İNŞALLAH YAZ AYINDA İYİLEŞMİŞ OLACAĞIM"

Durumunun iyiye gittiğini anlatan Öztan, "Ameliyat 13 saat sürdü. Uzun sürmesi iyi, çünkü tümünü temizliyorlar. Hafta sonuna doğru taburcu olacağım gibi görünüyor. Sonrasında kemoterapiye başlayacağız. İnşallah yaz ayında iyileşmiş olacağım" diye konuştu.


FOTOĞRAF PAYLAŞTI

yuncu, kaldığı  Atakent  Acıbadem Hastanesi'ndeki hemşirelerle çektirdiği fotoğrafı  Instagram'dan paylaşarak, "Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" yazdı.

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