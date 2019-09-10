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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetti.

MAGAZİN 10.09.2019, 10:18
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncu hayatını kaybetti
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YEŞİLÇAM'DAN bir yıldız daha kaydı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu Süleyman Turan 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini CHP Eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: Yılmaz Güney'in yakın dostu, sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Turan, ATV'de hazırlayıp sunduğu Kayıp Aranıyor programında, gözaltında kaybedilen Ali - Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsüne de yer vermiş, bu yüzden programı kaldırılmıştı. 

#yeşilçam #oyuncu #Süleyman Turan
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