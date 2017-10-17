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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu

Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen 'Yeryüzü Güzeli' yarışmasında 25 yaşındaki Vietnamlı Le Thi Ha Thu birinci oldu

Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu

Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen 'Yeryüzü Güzeli' yarışmasında 25 yaşındaki Vietnamlı Le Thi Ha Thu birinci oldu

17 Ekim 2017 Salı 11:08
Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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BİRLEŞMİŞ Milletler ( BM) himayesinde düzenlenen 'Yeryüzü Güzeli' yarışmasının birincisi Vietnamlı Le Thi Ha Thu oldu.

FİNALİ FİLİPİNLER'DE YAPILDI

BM himayesinde çevre ve doğal yaşamın korunması ile insani sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yeryüzü Güzeli' yarışmasının finali  Filipinler'de yapıldı.

VİETNAMLI GÜZEL BİRİNCİ OLDU

Yarışmanın birincisi 25 yaşındaki Vietnamlı Le Thi Ha Thu oldu.

İşte birincilik ipini göğüsleyen Vietnamlı güzel;

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