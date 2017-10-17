Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu

BİRLEŞMİŞ Milletler ( BM) himayesinde düzenlenen 'Yeryüzü Güzeli' yarışmasının birincisi Vietnamlı Le Thi Ha Thu oldu.
FİNALİ FİLİPİNLER'DE YAPILDI
BM himayesinde çevre ve doğal yaşamın korunması ile insani sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yeryüzü Güzeli' yarışmasının finali Filipinler'de yapıldı.
VİETNAMLI GÜZEL BİRİNCİ OLDU
Yarışmanın birincisi 25 yaşındaki Vietnamlı Le Thi Ha Thu oldu.
İşte birincilik ipini göğüsleyen Vietnamlı güzel;
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