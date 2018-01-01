Yeni yılın ilk bombası! Erhan Çelik, sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Orman ile sevgili olan haber sunucusu Erhan Çelik başta bu ilişkiyi gizliyordu. İkili yeni yıla girerken radikal bir karar alıp birlikte fotoğraf paylaştı.
YENİ YILIN İLK PAYLAŞIMINI SEVGİLİSİYLE YAPTI
2017 yılında eski Gülben Ergen ile davalık olan Erhan Çelik, yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi. Çelik'in yeni yıldaki ilk paylaşımı da sevgilisi Sedef Orman ile oldu.
İşte Erhan Çelik'in o paylaşımı:
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