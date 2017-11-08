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Yeni Gelin'in Dilan'ına evlilik teklifi yağıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Dilan karakterini canlandıran oyuncu Şilan Makal'a evlilik teklifi yağıyor

Yeni Gelin'in Dilan'ına evlilik teklifi yağıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Dilan karakterini canlandıran oyuncu Şilan Makal'a evlilik teklifi yağıyor

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:52
Yeni Gelin'in Dilan'ına evlilik teklifi yağıyor
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SHOW TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin'de Dilan karakterini canlandıran oyuncu Şilan Makal, HT magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.

SİNEMA İÇİN KENDİNİ HAZIR HİSSEDİYOR

İlk oyunculuk deneyimini yaşayan Makal, kısa sürede yerli hayranlar kadar Arap hayranlar da edindi. Hem ekrandaki duruşu hem de güzelliğiyle her geçen gün adından biraz daha söz ettiren Makal, "Sinema için kendinizi hazır hissediyor musunuz?" sorusuna "Evet. Kendimi gösterebileceğim bir dramda oynamak isterim. En büyük hayalim de Nuri Bilge Ceylan veya Çağan Irmak'la çalışabilmek" yanıtını verdi.

"100'Ü AŞKIN EVLENME TEKLİFİ ALDIM"

Röportajda çok sayıda evlilik teklifi aldığını da belirten güzel oyuncu, "İnsanlar herhalde okumayacağımı zannediyor; ama her türlü mesajı okuyorum. Bu mesajlar yüzümü güldürüyor. İnsanların sempatisini kazanmak güzel bir his. Son 1 yılda 100'ü aşkın evlenme teklifi aldım" şeklinde konuştu.

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Yeni GelinŞİLAN MAKAL
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