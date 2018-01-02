Yeni format diye sunduğu projenin üstünü çizdiler

RTÜK'ÜN evlilik programlarını yasaklaması ardından ekranlardan uzak kalan Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner aracılığıyla FOX TV ile irtibata geçti. İddiayı gündeme getiren ise Milliyet yazarlarından Ali Eyüpoğlu oldu.
DİRSEK TEMASINDALAR
Zuhal Topal'ın ekrana dönüş planı yaptığını yazan Eyüpoğlu, Kübra Uygun ve Korhan Saygıner'in FOX yönetimiyle birkaç görüşme yaptığını yazdı.
PROJEYE SICAK BAKMADILAR
Eyüpoğlu'na göre; Yapımcılığını Saygıner'in, koordinatörlüğünü Uygun'un üstleneceği, Zuhal Topal'ın ev kadınlarını yarıştıracağı yemek programına FOX yöneticileri sıcak bakmadı.
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