Yeni bir aşk mı?

Adriana Lima’yla yaşadığı ilişkiyle adını tüm dünyaya duyuran Metin Hara’nın, aşk acısı kısa sürdü. Yazarın, seminerlerinde tanıştığı Simge Sağın’la, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bir aydır sık sık gözlerden uzak buluşan çiftin, birbirlerini tanıma aşamasında oldukları konuşuluyor.

İkilinin, birlikteliklerini şimdilik sadece yakın çevrelerine söyledikleri öğrenildi. Dört yıl birlikte olduğu aranjör Ozan Bayraşa’dan ayrılan şarkıcı ve yazarın, dışarıda buluşmaktan çekindikleri de söyleniyor. Hara’nın Instagram’dan Simge’yi takip etmesi, şarkıcının ise etmemesi dikkat çekiyor

Simge Sağın, evlenecekleri konuşulan Ozan Bayraşa’dan, geçtiğimiz yıl ayrılmıştı.