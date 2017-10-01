Yeni aşkıyla yakalanınca sempatik halinden eser kalmadı

ALP Özcan'la ilişkisini geçen mayısta ikinci kez noktalayan Meryem Uzerli, önceki akşam arkadaş grubuyla Asmalımescit'teydi. Uzerli yeni aşkıyla yakalanınca neye uğradığını şaşırdı.
"AŞK VAR MI?" SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI
Flaşların patlamasıyla gerilen Uzerli, "Neden çekiyorsunuz? Burada beni çekemezsiniz" diyerek tepki gösterdi. "Özel bir arkadaşlık mı?" sorularını da yanıtsız bırakan ikili, koşar adım otele girip gözden kayboldu. Meryem Uzerli ve arkadaşı, soruları yanıtsız bırakıp telaşla otele girdi.
İşte Meryem Uzerli ve gizemli aşkı:
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