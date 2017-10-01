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Yeni aşkıyla yakalanınca sempatik halinden eser kalmadı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli yeni aşkıyla yakalanınca resmen şoka girdi. "Beni burada çekemezsiniz" diyen Uzerli, aşk sorularını yanıtsız bıraktı

Yeni aşkıyla yakalanınca sempatik halinden eser kalmadı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli yeni aşkıyla yakalanınca resmen şoka girdi. "Beni burada çekemezsiniz" diyen Uzerli, aşk sorularını yanıtsız bıraktı

01 Ekim 2017 Pazar 09:35
Yeni aşkıyla yakalanınca sempatik halinden eser kalmadı
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ALP Özcan'la ilişkisini geçen mayısta ikinci kez noktalayan  Meryem Uzerli, önceki akşam arkadaş grubuyla Asmalımescit'teydi. Uzerli yeni aşkıyla yakalanınca neye uğradığını şaşırdı.

"AŞK VAR MI?" SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Flaşların patlamasıyla gerilen Uzerli, "Neden çekiyorsunuz? Burada beni çekemezsiniz" diyerek tepki gösterdi. "Özel bir arkadaşlık mı?" sorularını da yanıtsız bırakan ikili, koşar adım otele girip gözden kayboldu.  Meryem Uzerli ve arkadaşı, soruları yanıtsız bırakıp telaşla otele girdi.

İşte  Meryem Uzerli ve gizemli aşkı:

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Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliAlp Özcan
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