banner516

banner470

banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Yeni Asır, Cem Yılmaz'a hakaret edip göğüs uçlarını sansürledi

Yeni Asır gazetesi, ünlü Komedyen Cem Yılmaz’ı hedef aldı.

MAGAZİN 30.08.2019, 13:58 Melike Temir
Yeni Asır, Cem Yılmaz'a hakaret edip göğüs uçlarını sansürledi
banner404

HORMONLU Cem göbek yaptı” başlıklı haberde Cem Yılmaz’a yönelik “Patatese dönmüş” şeklinde hakaretler yer aldı.Cem Yılmaz’ın deniz şortluyla fotoğrafını yayımlayıp göğüs uçlarını sansürleyen Yeni Asır, Yılmaz’a şu satırlarla saldırdı: “Bol miktarda tavuk ve et ürünleri tüketen, elinden içki bardağı düşmeyen komedyen Cem Yılmaz'ın sarkan göğüsleri çok konuşulmuştu.Aldığı kilolar yüzünden nefes almakta dahi zorlanan ve balık gibi yüzen sevgilisini uzaktan izlemekle yetinen Cem Yılmaz'ın göbeği, sosyal medyanın diline düştü. Twitter'da, hormonlu vücut yapısına sahip olan komedyenin göbeği için ‘Cem Yılmaz geçen yıl kilo verip üstüne kas bile yapmıştı. Yine patatese dönmüş’ yorumları yapıldı.”

#Yeni Asır gazetesi #sansür
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545