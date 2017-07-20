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Yemin ettim alışveriş merkezinde çıplak gezeceğim

İdo Tatlıses, “Ya Da Boşver” isimli yeni şarkısıyla Yasemin Şefik’in Best Fm’deki programına konuk oldu. Yakında on şarkılık bir albüm yapacağını anlatan İdo Tatlıses; Eğlenceli tavırları, samimi açıklamalarıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı

Yemin ettim alışveriş merkezinde çıplak gezeceğim

İdo Tatlıses, “Ya Da Boşver” isimli yeni şarkısıyla Yasemin Şefik’in Best Fm’deki programına konuk oldu. Yakında on şarkılık bir albüm yapacağını anlatan İdo Tatlıses; Eğlenceli tavırları, samimi açıklamalarıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:27
Yemin ettim alışveriş merkezinde çıplak gezeceğim
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Kardashian’lar gibi Tatlıses'ler olarak realityşovda karşınızda olacağız!

YOUTUBE  üzerinden kendi hayatını anlatan bir reality şov programı hazırladığını söyleyen İdo Tatlıses “Her şeyi yayınlacağım, İbrahim beyin sinirlenmelerinden, bağırmalarına, annem de var…her şey var! Kardashain’lar gibi tatlısesler olarak reality şov olacağız. Bir televizyon kanalında bunu rahat yapabileceğimi düşünmedim. Youtube daha cazip geldi.

”İdo Tatlıses; Sanki Ironman'im sus oğlum otur!

Hiç bir kavgaya karıştın mı sorusu üzerine bir anısını anlatan İdo Tatlıses; “Bana bir şey yapmadan önce size neler yapacağımı bir düşünün dedim. Sanki Ironman’im sus oğlum otur iki dakika  değil mi bayağı dayak yedim. Sonradan bende, onlarda yaptığımız şeyden özür diledik. Yedim yani dayağımı da ama dayak atmasını da öğrendim ondan sonra. Kavgayı sevmiyorum. Onunla bir yere varılmıyor. Öyle biri değilim ” dedi.

Yemin ettim İstinyepark'a çıplak gireceğim!

2 ayda 15 kilo veren İdo Tatlıses “Öyle bir şey oldu ki bir arkadaşımı baklavalarla görünce…ben niye yapamayacağım dedim. 108 kiloydum. Boyum uzun anlaşılmıyordu ama  evde bakıyordum. Şimdi soyunacak yer arıyorum. İyi ki baklava yok. Yemin ettim İstinyepark’a çıplak gireceğim.” Diyerek kahkaha attı.

Annem gibi biri olursa hemen evlenirim!

Yasemin Şefik’in “Sevgilin var mı” sorusu üzerine; “Olsa söylerdima ama yok. Annem gibi biri olursa hemen evlenirim. 22 yaşında olsam bile evlenirdim. İbrahim bey çok şanslıymış. İnşallah 30’umda anneme kalsa 40’ıma kadar bekleyeceğim.”

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İdo TatlısesRadyo ProgramlarıRöportaj
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