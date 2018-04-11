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Yemekteyiz yarışmacısından ilginç çıkış: Bende 5 lob var!

Ekranların fenomen yarışma programı Yemekteyiz'in son bölümü ilginç bir diyaloğa sahne oldu

Yemekteyiz yarışmacısından ilginç çıkış: Bende 5 lob var!

Ekranların fenomen yarışma programı Yemekteyiz'in son bölümü ilginç bir diyaloğa sahne oldu

11 Nisan 2018 Çarşamba 08:31
Yemekteyiz yarışmacısından ilginç çıkış: Bende 5 lob var!
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TV8'de ekrana gelen ve yarışmacılar arasında ilginç tartışmalara sahne olan Yemekteyiz'in son bölümü yine şaşırtan bir diyaloğa sahne oldu.

Siz benim beynimdeki lobları nereden biliyorsunuz, ben beynimde lob olduğunu bilmiyorum' diyen Yemekteyiz yarışmacısı, 'zeki insanlarda iki lob vardır derler' sözüne 'o zaman bende 5 lob' var diyerek yanı verdi. 'Ben yemek yerim hak yemem' sloganıyla yarışan Esma Hanım'ın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenomen Yarışma ProgramıYemekteyiz
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