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Yeliz de aldatıldı! Kocasının +18'lik görüntüleri var

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'ın sosyal medyadan bir kadınla mesajlaşmaları ortaya çıktı. İkili birbirlerine çıplak fotoğraflarını atmış

Yeliz de aldatıldı! Kocasının +18'lik görüntüleri var

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'ın sosyal medyadan bir kadınla mesajlaşmaları ortaya çıktı. İkili birbirlerine çıplak fotoğraflarını atmış

14 Kasım 2017 Salı 11:22
Yeliz de aldatıldı! Kocasının +18'lik görüntüleri var
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BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre  Yeliz Yeşilmen, eşi Ali  Uğur Akbaş tarafından aldatıldı. Yeşilmen'e ihanet iddiaları sorulunca, "Ali'nin eski eşinin montajıdır." deyip aldatmadğını söyledi.

BİRBİRLERİNE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ATMIŞLAR

Sosyal medyada bir kadınla mesajlaşmaları ortaya çıkan Ali  Uğur Akbaş'ın, konuştuğu kadına çıplak fotoğrafını attığını, kadının da Akbaş'a çıplak fotoğrafını yolladığı iddia edildi.

YELİZ YEŞİLMEN ESKİ EŞİ SUÇLADI

Yeliz Yeşilmen'e aldatılma iddiaları sorulunca, "O görüntüler montajdır. Bu montajı yapan kişi de Ali'nin eski eşi Gülbin'dir. Aramızı bozmaya çalışıyor." dedi.

GÖRÜNTÜLER CANLI YAYINA TAŞINAMADI

Görüntülerin skandal olduğunu söyleyen Söylemezsem Olmaz ekibi, fotoğrafların cinsel içerikli olduğundan ötürü veremediklerini de belirtti.

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Beyaz TVUğur AkbaşYeliz YeşilmenMagazin
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