Yeğeni Filiz Aker'in mirasını reddetti

İkisi için de dua ediyorum
İkisi için de her ezanda dua ediyor, teyzem için özellikle af diliyorum. 40’larında mevlit de okuttum. Ayrıca o olaydan sonra uzun süre ağlama nöbetleri geçirdim, psikolojik destek almak zorunda kaldım. Çünkü sosyal medyadan sürekli hakaret içeren mesajlar geliyordu.
Eşyaları karakolda kaldı
Teyzeme ait eşyaları karakoldan alamıyoruz. Çünkü dört mirasçısı var. Üç dayım, bir de ben... Dayılarımdan biri cezaevinde olduğu için işlem yürütülemiyor. Zaten reddi miras yapıyorum. Teyzemin parasıyla puluyla ilgilenmem. Ama adına çeşme yaptırmak istiyorum.
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