Yayınladığı video infiale yol açınca ödülünü elinden aldılar

44. Pantene Altın Kelebek ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulmuştu. Bu yıl Youtuber-Instagramer kategorisi Altın Kelebek ödülleri arasında yer almış ve ilk ödül Enes Batur'a verilmişti.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Ödül töreninden sonra Enes Batur'un seslendirip yayınladığı videoda çocuk istismarı görüntüleri kamuoyunda ve Hürriyet dünyasında büyük tepkiye neden oldu.
ÖDÜLÜNÜ İPTAL ETTİLER
Enes Batur'un sorumsuz yayını Hürriyet okurları, sivil toplum kuruluşları ve Altın Kelebek jürisi tarafından kabul edilemez bulundu. Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur'a verilen ödülü iptal etti.
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