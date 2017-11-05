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Yatak görüntüleri ortaya çıkan gelin adayından şok!

RTÜK'ten ceza alan Hande Ataizi'nin izdivaç programındaki gelin adayından sürpriz bir itiraf geldi

Yatak görüntüleri ortaya çıkan gelin adayından şok!

RTÜK'ten ceza alan Hande Ataizi'nin izdivaç programındaki gelin adayından sürpriz bir itiraf geldi

05 Kasım 2017 Pazar 09:14
Yatak görüntüleri ortaya çıkan gelin adayından şok!
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SONY Channel'da yayınlanan Hande Ataizi'nin sunduğu izdivaç programındaki gelin adayı, "Anlaşarak geldik biz buraya. Kandırıyoruz aslında sizi. Anlaştık da geldik" diyerek farkında olmadan itirafta bulundu.
Hande Ataizi'nin izdivaç programında gelin adaylarından Sevgi, "Bu programlara çıkanlar ekran başındakileri kandırıyor" diyenleri haklı çıkartacak bir çıkışta bulundu.
 Zuhal Topal'ın programındayken damat adaylarından Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi, şimdilerde Sony Channel Türkiye kanalında yayınlanan programda kendisine eş arıyor. Hande Ataizi'nin sunumuyla ekrana gelen programda kendisi için gelen talipleri bir bir geri gönderen Sevgi, son talibiyle arasında geçen diyalogta "Sizleri kandırıyoruz" diyerek ilginç bir itirafta bulundu. Sevgi, gerekçesini açıklarken "Anlaşarak geldik biz buraya. Kandırıyoruz aslında sizi. Anlaştık da geldik" ifadelerine yer verdi. Bu sözlerin ardından stüdyo bir anda buz kesti. Yaptığı hatanın farkına varan gelin adayı, bir süre bekledikten sonra "Desem de inanmayın" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

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Son Güncelleme: 05.11.2017 10:14
Anahtar Kelimeler:
ItirafHande AtaiziRTÜK
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