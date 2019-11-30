Yasmin Erbil’in dekolteli pozuna ilk yorum annesinden geldi
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın eski evliliklerinden olan kızları Yasmin Erbil, Instagram hesabından mini elbiseli bir fotoğraf paylaştı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Yasmin Erbil'in dikkat çekici fotoğrafına annesi Nergis Kumbasar'dan yorum gecikmedi.
MAGAZİN 30.11.2019, 20:45
YASMİN Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.
Şimdilerde Magazin Hattı programında sunuculuk yapan Erbil, kırmızı mini bir elbiseli pozuna ilk yorum annesi Nergis Kumbasar’dan geldi. Kumbasar kızının fotoğrafının altına kalp ve ateş emojileri koydu.
Yasmin Erbil, 184 bin takipçili hesabından paylaştığı cesur pozlarla hayran kitlesini günden güne arttırıyor.
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