Yasemin Özilhan'ın kararı kesin

İPEKYOL için bir koleksiyon hazırlayan Yasemin Özilhan oyunculuğu tamamen bıraktığını tekrar ediyor. Ama bu projeyle de tasarımcı olmadığının altını çiziyor. “Bu işin okulunu okumuş insanlar varken tasarımcıyım demem haksızlık olur” diyor.

Vatan gazetesinden Melis Güvenç'e konuşan Yasemin Özilhan'ın açıklamaları şöyle:

İpekyol ile işbirliğiniz nasıl başladı?

Her şey İpekyol’un bir telefonuyla başladı. Sonrasında oturup, ne yapabiliriz diye konuştuk. Tanıştığım ekibi çok sevdim ve neden olmasın diyerek başladık. İyi ki başlamışız çok güzel oldu. İlk olarak koleksiyonun ne tarz olacağına karar verdik. Gece mi yoksa gündüz mü giyilebilecek parçalar olacağını seçtik. Günlük ama bir topuklu ayakkabıyla da gece de kullanılabilecek parçalar çıkardık. Oversize kabanlar yaptık, ekoseler ve bal kapağı renkleri kullandık. Bence çok güzel bir iş ortaya çıktı.

Başarı odaklı mısınız?

Hırslı biriyim. Eğer bir iş yapacaksam en iyisini yapmak isterim ve her aşamasında olmak isterim. Öncesi ve sonrasıyla çok ilgilenirim.

Tasarımcılığı sevdiniz mi?

Kendime tasarımcı diyemem, tasarımcı değilim. Sadece benim tarzımdan ilham alınarak yapılmış bir koleksiyon. Çünkü tasarımcılık ayrı bir meziyet hayal etmek, çizmek ve dikmek bambaşka bir şey. Burada sadece kendi tarzımı anlattım ve onlar da anlattıklarım üzerinden güzel bir koleksiyon çıkardılar. Modayı takip etmeyi ve farklı kombinler yapmayı seviyorum ama bu işin okulunu okumadım. Bu işin okulunu okumuş insanlar varken kendime tasarımcı demem haksızlık olur.

Her sezon gardrobunuzu yenileyenlerden misiniz?

Genelde çabuk modası geçen ürünleri tercih etmem. Uzun vadeli kullanabileceğim parçalar alırım. Bu yüzden bu sene giydiğimi bir sonraki yıl giymem gibi bir huyum yok. Bir parça alıyorsam sonraki sezon onun üzerine veya altına kullanabileceğim parçalar alırım. Mantıklı alışveriş yaparım. Sırf moda diye almam. Ama küçük detaylarla hava katabileceğim basic şeyler alırım.

Sürekli önceki ve şimdiki haliniz karşılaştırılıyor buna ne dersiniz?

Doktorlar dizisinde 59 kiloydum yani şu anki halimden 10 kilo fazlaydım dolayısıyla yanaklarım daha dolu görünüyordu. Yüzümde ufak bir dokunuş yaptırdığım tek üst dudağım var. O da iki yılda bir tekrarlanıyor. Onun haricinde yüzümde hiçbir şey yok.

Tarzım 25’imde şekillendi...

Stiliniz ne zaman oturdu yoksa hep mi böyleydi?

Tarzım hep böyle değildi. Son olarak Doktorlar dizisinde oynadım ve gece gündüz sette olduğum için kıyafete ve giyime fazla vakit ayıramıyordum ve sürekli tayt, tişort ve spor ayakkabı giyiyordum. Ama şu an sosyal medyayla beraber de vizyonumuz değişti. Markalar ayağımıza geldi. Hem de yaşım oturdu. İnsanın karakteri ve zevkleri 25 yaşından sonra oturuyor. Tarzımın oluşma süreci bu şekilde zamanla oldu.

İzzet’in hobileri ile yetiniyorum

Yeni hobileriniz var mı?

İzzet (Özilhan) o kadar çok hobisi olan biri ki bana yeni bir hobi bulacak fırsat bırakmıyor. Her şeyi ondan öğreniyorum. Onun hobileriyle yetiniyorum.

Birbirimizin eksiklerini tamamlıyoruz. Ama hobi konusunda İzzet beni besliyor.

Beraber spor yapmayı çok seviyoruz, yürüyoruz. Film izleriz, çocuklarla vakit geçiririz. Öyle farklı yaptığımız ekstra bir şey yok. Mütevazı bir hayatımız var.

Annelik en iyi kararımdı

Oyunculuğa dönecek misiniz?

Oyunculuk benim için tamamen bitti. Artık hayatımda çocuklarım ve ailem var. Oyunculuğu değil anneliği seçtim. Onlarla vakit geçirmek ve bu yaşlarını onlarla yaşamak istiyorum. Çünkü bu yaşları bir daha geri gelmeyecek. Bundan sonrası için de çocuklarıma ve eğitimlerine yoğunlaşacağım. Çünkü tam karakterlerin oturma evresindeler. Elimden geldiğince onlarla olacağım. Ben de kızlarımla büyümeye devam ediyorum. Anne olmak verdiğim en iyi karardı.