Yasemin Kay Allen:  O gecenin dinle ilgisi yoktur!

23 Aralık 2016 Cuma 15:13
MURAT Boz’la birlikte oynadığı ‘Dönerse Senindir’ adlı filmi bugün vizyona giren Yasemin Kay Allen, yeni yıla sayılı günler kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pek çok insanın birbirine düştüğü bir konuya kendince açıklık getirdi. Yeni yıl kutlamalarının kötü bir niyeti olmadığını söyleyen Allen, bu gecede yapılması gerekenin sadece eğlenmek olduğunu söylüyor. İşte Yasemin Kay Allen’in o paylaşımı:
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