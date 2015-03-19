yaşayarak öğreniyorlar

ÖZEL Alanya Koleji’nin ‘Yaşayarak Öğrenme (Outdoor)’ etkinliği Eftalia Resort Otel’de yapıldı. 2014 –2015 Eğitim Öğretim Yılı’nın 2’nci yarısında yapılan Outdoor, “Rekreasyon Etkinlikleri” kapsamında düzenlendi. Etkinlikle ilgili bilgi veren Özel Alanya Koleji Kurucusu Erdal Sayi, “Açık alanlardaki hareket özgürlüğü bireyin ya da grubun doğal kaynakları en verimli şekilde kullanması ile ‘dinamik durum’ içerisinde birebir yer almasını sağlamaktadır. Katılan öğrencilerin bu aktivitelerde gruba ait olma, sinerji yaratma, beraber iş yapabilme yeteneği, ortak paylaşım, risk alma, özgüven, liderlik, çözüm odaklı strateji geliştirme gibi bireysel ya da gruba özgü oluşabilecek temel kişilik yapılanmasına özgü davranışların daha aktif hale gelmesini amaçlamaktayız” dedi.

DOĞADA MÜCADELEYİ ÖĞRENİYORLAR