yaşayarak öğreniyorlar

19 Mart 2015 Perşembe 12:19
ÖZEL Alanya Koleji’nin ‘Yaşayarak Öğrenme (Outdoor)’ etkinliği Eftalia Resort Otel’de yapıldı. 2014 –2015 Eğitim Öğretim Yılı’nın 2’nci yarısında yapılan Outdoor, “Rekreasyon Etkinlikleri” kapsamında düzenlendi. Etkinlikle ilgili bilgi veren Özel Alanya Koleji Kurucusu Erdal Sayi, “Açık alanlardaki hareket özgürlüğü bireyin ya da grubun doğal kaynakları en verimli şekilde kullanması ile ‘dinamik durum’ içerisinde birebir yer almasını sağlamaktadır. Katılan öğrencilerin bu aktivitelerde gruba ait olma, sinerji yaratma, beraber iş yapabilme yeteneği, ortak paylaşım, risk alma, özgüven, liderlik, çözüm odaklı strateji geliştirme gibi bireysel ya da gruba özgü oluşabilecek temel kişilik yapılanmasına özgü davranışların daha aktif hale gelmesini amaçlamaktayız” dedi.
DOĞADA MÜCADELEYİ ÖĞRENİYORLAR
Açık alanda yapılan etkinliklerle bireyin yoğun çalışma ortamı içerisinde karşılaşmış olduğu kişisel problemler ya da durumsal olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarının temelinde yatan sorunların gözlemlenmesinde etkin bir rol oynadığını söyleyen Sayi, “Bireyin ya da grubun daha önce alışık olmadığı fiziksel çevre koşullarına karşı takım halindeki mücadelesinde normal çalışma ortamından farklı koşullarda birbirine bağımlı olma ve güvenme zorunluluğu, ekip üyelerinde saygı ve karşılıklı güven ile farkındalık duygusunun daha somut ve akılda kalıcı hale getirir. Yapılan bu etkinliklerde öğrencilerin, zihinsel ya da fiziksel performansları birbirinden farklı takım halinde ise aynı zihinsel motivasyona sahip olarak hedeflerine ulaşmalarını amaçladık. Etkinliğe katılan öğrenciler, hayli keyifli zaman geçirdiler” diye konuştu.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 11:21