Yasak aşkta şok gelişme: Gülben Ergen'e en acı darbe!

İşte Uçankuş sitesindeki o haber:

“Çocuklar Gülsün Diye”, şimdi oldu “Çocuklar Görmesin Diye”! Milli Eğitim Bakanlığı, Gülben’in çalıştığı 30 küsur okulla ilişiğinin tamamen kesildiği, Gülben’le yapılan protokolün iptal edildiği ortaya çıktı.

MEB ile ortak yaptığı açılışlara, evli olmasına rağmen “kaçamak” yaptığı yine evli bir başka kişiyle birlikte katıldığı tespit edilen Gülben’in yaşadığı ve yaşattığı skandalı ilk ortaya çıkaran UçanKuş TV olmuş ve bu vahim durumun yaratabileceği sonuçlar da çok önceden haber yapılmıştı!



Gülben Ergen için “acı” final!..

Evliyken, 2016 yılı Nisan ayında şimdi adının sıkça birlikte anıldığı, yine evli ve bir çocuk sahibi olan Tolga Duğles’le birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalıştığı okul açılışlarına katıldığı, oraları “kaçamak” yeri gibi kullandığı kameralarla tespit edilen Gülben Ergen’e, kendisinin hiç beklemediği ama toplumun beklediği karar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.

UçanKuş TV’nin az önce ulaştığı bilgiye göre, herkesin “farkında değiller” zannettiği Milli Eğitim Bakanlığı’nın özellikle de kendilerini direkt ilgilendiren “okul” konusunda son derece titiz bir çalışma içinde olduğunu ortaya çıkardı ve sonucu da bugün ortaya çıktı!..

Zaten ilk olarak UçanKuş TV’nin ortaya çıkardığı bu skandal, gün geçtikçe genişlemiş ve ülkede duymayan, konuşmayan, tartışmayan kalmamıştı.

Ve yine ilk kez UçanKuş TV’de yayınlanan bir Doğan Haber Ajansı videosundaki detay, Gülben Ergen için sonun başlangıcı oldu.

Çünkü video, Nisan 2016 yılına aitti. Gülben Ergen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkilileriyle birlikte yine resmi bir okul açılışındaydı. Tüm resmi görevlilerin olduğu açılışta, UçanKuş TV’nin yakaladığı detay herkesi şaşkına çevirmişti.

Çünkü haftalardır adının birlikte anıldığı İzmirli evli bir iş adamı olan Tolga Duğles de orada, hemen yanı başındaydı. Kısacası Gülben Ergen o aralar, bir başkasıyla evliliği doğru düzgün gider gibi görünürken, yine evli olan Tolga Duğles’le birlikte il il dolaşıyordu!

Sonuç, kimsenin beklemediği, ancak bizim beklediğimiz bir yerden geldi!..

Çünkü bize göre Milli Eğitim bakanlığı okul içlerinde de yaşanan böyle bir olaya asla seyirci kalamazdı. Ve kalmadığını da bugün gördük.

İkincisi… Bakanlık ne yapacak?.. Tabii ki ilgileniyorlardır. Devlet yavaş hareket eder, geç kalır ama sonuçta yapar ve inanıyoruz ki, asla bu durumların normal algılanmasına izin vermez. Mesela, Gülben Ergen, Milli Eğitim Bakanlığı’yla resmi bir çalışma-işbirliği yapıp, okullar açıyor. Ve ne ilginçtir ki, Tolga Duğles’le bu okulların açılışına bile gidiyor!.. Fotoğraflarla da ispatlandı bu durum!.. Biz asla Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu duruma seyirci kalacağına inanmıyoruz. Ama tabii zaman gerekli…

Ve duyarlılığının yanı sıra süratiyle devlet mekanizmalarının artık çok hızlı çalıştığını gösteren(ki başka olaylarda da böyle hızlı kararlar alınabildiğine şahit oluyoruz artık Türkiye’de) bir karar ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gülben Ergen’le yapılan “Çocuklar Gülsün Diye” projesinin protokolünü iptal etti ve bu durumu da Gülben Ergen’e bildirdi.

Bu açıkça şu demek; Gülben Ergen’in yaklaşık 30 küsur olan bu okullarla ilişkisi bir anda kesildi.

Gülben Ergen okullardan tamamen uzaklaştırılacak ve bu okullar ise büyük ihtimalle yine Milli Eğitim bünyesinde devlete bağlı olarak eğitimini sürdürecek.