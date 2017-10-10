Yasak aşk Gülben'e pahalıya patladı! Hem itibarından hem işinden oldu

KANAL D ekranlarında ocak ayında çekimlerine başlanması planlanan sitcom dizisinin başrolünde Gülben Ergen oynayacaktı. Ancak Ergen'in yasak aşkının ortaya çıkmasından dolayı proje rafa kalktı.
HEM İTİBARI GİTTİ HEM İŞİ
Evli iş adamı Tolga Duğles ile Erhan Çelik'i aldatan Gülben Ergen'in itibarı yerle bir oldu. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre Kanal D'nin yeni çekeceği sitcom'da Ergen'in bu son olayların ardından rafa kalktı.
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