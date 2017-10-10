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Yasak aşk Gülben'e pahalıya patladı! Hem itibarından hem işinden oldu

Yaşadığı yasak aşk ile gündemden düşmeyen Gülben Ergen, Kanal D'de yeni başlayacak olan sitcom dizisinden alındı

Yasak aşk Gülben'e pahalıya patladı! Hem itibarından hem işinden oldu

Yaşadığı yasak aşk ile gündemden düşmeyen Gülben Ergen, Kanal D'de yeni başlayacak olan sitcom dizisinden alındı

10 Ekim 2017 Salı 12:33
Yasak aşk Gülben'e pahalıya patladı! Hem itibarından hem işinden oldu
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KANAL D ekranlarında ocak ayında çekimlerine başlanması planlanan sitcom dizisinin başrolünde  Gülben Ergen oynayacaktı. Ancak Ergen'in yasak aşkının ortaya çıkmasından dolayı proje rafa kalktı.

HEM İTİBARI GİTTİ HEM İŞİ

Evli iş adamı  Tolga Duğles ile  Erhan Çelik'i aldatan  Gülben Ergen'in itibarı yerle bir oldu.  Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre  Kanal D'nin yeni çekeceği sitcom'da Ergen'in bu son olayların ardından rafa kalktı.

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Anahtar Kelimeler:
Tolga DuğlesGülben ErgenErhan ÇelikBeyaz TVKanal D
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