Yasak aşk bombası! Dizi aşkı gerçek mi oldu

KARA Sevda dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile yıldızını parlatan ve son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Hazal Filiz Küçükköse hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

ÖNCE CEYHUN MENGİROĞLU

' Deniz Yıldızı' dizisinin setinde tanıştığı ve 2014 yılında hayatını birleştirdiği Tuan Tunalı'dan boşanmaya hazırlanan güzel oyuncunun Ceyhun Mengiroğlu 'Rüya' dizisinin çekimleri sırasında yakınlaştığı iddiası ortaya atılmıştı.

ŞİMDİ DE KAAN URGANCIOĞLU

Gündeme bomba gibi düşen bu iddianın ardından şimdi de Küçükköse'nin 'Kara Sevda' dizisinde Emir karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

İki taraf da bu iddialar karşısında suskunluğunu koruyor.