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Yasak aşk bombası! Dizi aşkı gerçek mi oldu

2014 yılında hayatını birleştirdiği Tuan Tunalı'dan boşanmaya hazırlanan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin adı şimdi de Kaan Urgancıoğlu ile yasak aşk iddialarına karıştı

Yasak aşk bombası! Dizi aşkı gerçek mi oldu

2014 yılında hayatını birleştirdiği Tuan Tunalı'dan boşanmaya hazırlanan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin adı şimdi de Kaan Urgancıoğlu ile yasak aşk iddialarına karıştı

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:38
Yasak aşk bombası! Dizi aşkı gerçek mi oldu
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KARA Sevda dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile yıldızını parlatan ve son dönemin en gözde oyuncularından biri olan  Hazal Filiz Küçükköse hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

ÖNCE CEYHUN MENGİROĞLU

' Deniz Yıldızı' dizisinin setinde tanıştığı ve 2014 yılında hayatını birleştirdiği Tuan Tunalı'dan boşanmaya hazırlanan güzel oyuncunun  Ceyhun Mengiroğlu 'Rüya' dizisinin çekimleri sırasında yakınlaştığı iddiası ortaya atılmıştı.

ŞİMDİ DE KAAN URGANCIOĞLU

Gündeme bomba gibi düşen bu iddianın ardından şimdi de Küçükköse'nin 'Kara Sevda' dizisinde Emir karakterine hayat veren  Kaan Urgancıoğlu ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

İki taraf da bu iddialar karşısında suskunluğunu koruyor.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 17:41
Anahtar Kelimeler:
Aan UrgancıoğluHazal Filiz KüçükköseTuan Tunalı
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