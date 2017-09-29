Yarışmada ünlenen ismin, gece kıyafeti olay oldu

KATILDIĞI Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla adını duyuran Lisa Appleton, önceki gün çıktığı gece gezmesinde görüntülendi. Los Angeles gecelerinde eğlenmeye çıkan Appleton, kıyafet tercihiyle dikkat çekti.
GÖRDÜĞÜ İLGİDEN MEMNUN KALDI
Appleton, gördüğü ilgiden memnun kalarak iddialı kıyafetinin bütün ayrıntılarını gözler önüne seren pozlar verdi.
İşte ünlü ismin gece gezmesinde giydiği kıyafet;
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