Yarışmacıya soktuğu laf, Türk televizyon tarihine geçer

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de dil bilgisi konusunda oldukça iddialı olduğunu söyleyen yarışmacı, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
TESADÜF DİL BİLGİSİ SORUSU GELDİ
Açıklamalarıyla iddialı bir yarışmacı perspektifi çizen Mustafa Kemal Balta, "Alçak gönüllü anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna, 'mütevazı' yerine 'mütevazi' yanıtını verince elendi.
MURAT YILDIRIM'DAN GÖNDERME
Büyük bir şok yaşayan yarışmacının soruyu cevaplamadan önce iddialı konuşmasına gönderme yapan sunucu Murat Yıldırım, "En güvendiğiniz yerden hata yaptınız. 'Mütevazılık' yapmak istemem dediniz ama yanıldınız" ifadelerini kullandı.
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