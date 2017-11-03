"Yarışmacısıyla aşk yaşıyor" iddialarına sonunda cevap verdi

ATEŞLİ şarkıcı Hadise, "Biriyle aşk yaşıyorum" açıklamasının ardından "O Ses Türkiye'de şampiyon olan yarışmacısı Dodan Özer ile aşk yaşıyor." diye iddia edilmişti. Hadise, günler sonra suskunluğunu bozdu.
HADİSE HABERLERİ YALANLADI
Her şey geride bıraktığımız günlerde ikilinin son derece samimi fotoğraflarının sosyal medyada dönmesiyle başladı. İkilinin bir süredir birlikte olduğuna dair haberlerin de kısa sürede ayyuka çıkmasının ardından Hadise sessizliğini bozdu ve Dodan Özer ile aşk yaşadığına dair çıkan haberleri yalanladı.
ÇOK SERT AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal medya hesabı üzerinden aşk haberlerine yanıt veren Hadise haklarında çıkan haberlere sinirlenmiş olacak son derece sert bir açıklama metni paylaştı.
İşte Hadise'nin o açıklaması:
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