'Yarım düzine çocuk yapacağım'dediği sevgilisinden ayrıldı

MODACI Eliz Sakuçoğlu "Büyük aşkım, ruh ikizim, ondan 6 çocuk yapmak istiyorum" dediği sevgilisi Beran Benan'dan ayrıldı. Sakuçoğlu hayallerine de veda etti.

NİKAHA AZ KALMIŞTI

İki yıldır birlikte olan sevgililer bu yaz sonunda evlenmeyi düşünüyordu. Verdikleri pozlarda düğünün yaklaştığını belirtiyor, aşklarının ne kadar tutkulu olduğunu cümle aleme ilan ediyorlardı. Eliz Sakuçoğlu ayrılık sonrası bu kareleri Instagram'dan sildi.

ELİZ'DEN SEVGİLİSİNE VEDA

Eliz Sakuçoğlu çektiği aşk acısını anlatmak için de dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho'dan alıntı yaptı: "Herkesin bir sona ihtiyacı vardır, yeniden başlamak için. Elveda diyecek kadar cesursan, hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirir."