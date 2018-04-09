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Yaptığı ufak dokunuşla, izlenmeyen programı zirveye taşıdı

Başladığı günden beri reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Survivor'da değişikliğe giden Acun Ilıcalı, hamlesinin karşılığını almaya başladı

Yaptığı ufak dokunuşla, izlenmeyen programı zirveye taşıdı

Başladığı günden beri reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Survivor'da değişikliğe giden Acun Ilıcalı, hamlesinin karşılığını almaya başladı

09 Nisan 2018 Pazartesi 11:27
Yaptığı ufak dokunuşla, izlenmeyen programı zirveye taşıdı
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ALL STAR takımın ikiye bölerek yeni takımlar oluşturan Acun Ilıcalı, bu hamlesinin sonucu reytinglerde almaya devam ediyor.

SURVİVOR BİRİNCİ SIRADA

Dün akşamın reytinglerinde TV8'de yayınlanan Survivor yarışması birinci sıraya otururken, ikinci sırada FOX'ta ekrana gelen Savaşçı dizisi, üçüncü sırada ise Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik Survivor'ın, ikincilik Savaşçı'nın, üçüncülük ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nun oldu.

İşte dün akşamın reytingleri;

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Anahtar Kelimeler:
SurvivorProgram
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