Yaptığı ufak dokunuşla, izlenmeyen programı zirveye taşıdı

ALL STAR takımın ikiye bölerek yeni takımlar oluşturan Acun Ilıcalı, bu hamlesinin sonucu reytinglerde almaya devam ediyor.
SURVİVOR BİRİNCİ SIRADA
Dün akşamın reytinglerinde TV8'de yayınlanan Survivor yarışması birinci sıraya otururken, ikinci sırada FOX'ta ekrana gelen Savaşçı dizisi, üçüncü sırada ise Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi yer aldı.
AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ
AB'de ise birincilik Survivor'ın, ikincilik Savaşçı'nın, üçüncülük ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nun oldu.
İşte dün akşamın reytingleri;
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