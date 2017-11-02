"Yapacaksam Murat'la yaparım" diyen sevgilisine sorusu olay oldu

BİR çorap markasının reklam yüzü olan Aslı Enver ile popçu sevgilisi Murat Boz'un mesaj trafiği takipçilerini gülümsetti.

"İLLA YAPACAKSAM MURAT'LA YAPARIM"

Aslı Enver-Murat Boz çifti, son günlerde sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderdikleri mesajlarla dikkati çekiyor. İkilinin son paylaşımları yine olay oldu. Güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden yöneltilen "Kiminle düet yapmak istersin?" sorusuna, "İlla ki düet yapacaksam Murat'la yaparım" yanıtını verdi.

"DANTELLİ ÇORAP GİYMEK ZORUNDA MIYIM?"

Murat Boz ise sevgilisinin yanıtının altına rol aldığı çorap Reklamlarına göndermede bulunarak, "Şarkıyı hazırlıyorum o zaman! Dantelli çorap giymek zorunda değilim değil mi kuzum klipte?" sorusunu yöneltti.

ASLI'DAN JET YANIT

Aslı'nın buna cevabı ise "Ya ha ha ha Murat ha ha sevgilim" şeklinde oldu.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;