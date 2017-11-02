Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114185
ALTIN
156.286
DOLAR
3.8078
STERLİN
5.0365
EURO
4.4363
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara...
Çay mı daha faydalı kahve mi?
Çay mı daha faydalı kahve...
Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...
Bunu sakın yapmayın! Çok tehlikeli...
banner468

"Yapacaksam Murat'la yaparım" diyen sevgilisine sorusu olay oldu

Murat Boz, "Düet yapacaksam Murat'la yaparım" diyen sevgilisi Aslı Enver'e "Dantelli çorap giymek zorunda mıyım?" şeklinde bir soru yönelterek herkesi şaşırttı

"Yapacaksam Murat'la yaparım" diyen sevgilisine sorusu olay oldu

Murat Boz, "Düet yapacaksam Murat'la yaparım" diyen sevgilisi Aslı Enver'e "Dantelli çorap giymek zorunda mıyım?" şeklinde bir soru yönelterek herkesi şaşırttı

02 Kasım 2017 Perşembe 14:54
"Yapacaksam Murat'la yaparım" diyen sevgilisine sorusu olay oldu
banner404

BİR çorap markasının reklam yüzü olan  Aslı Enver ile popçu sevgilisi  Murat Boz'un mesaj trafiği takipçilerini gülümsetti.

"İLLA YAPACAKSAM MURAT'LA YAPARIM"

Aslı Enver-Murat Boz çifti, son günlerde sosyal medya üzerinden birbirlerine gönderdikleri mesajlarla dikkati çekiyor. İkilinin son paylaşımları yine olay oldu. Güzel oyuncu, sosyal medya üzerinden yöneltilen "Kiminle düet yapmak istersin?" sorusuna, "İlla ki düet yapacaksam Murat'la yaparım" yanıtını verdi.

"DANTELLİ ÇORAP GİYMEK ZORUNDA MIYIM?"

Murat Boz ise sevgilisinin yanıtının altına rol aldığı çorap Reklamlarına göndermede bulunarak, "Şarkıyı hazırlıyorum o zaman! Dantelli çorap giymek zorunda değilim değil mi kuzum klipte?" sorusunu yöneltti.

ASLI'DAN JET YANIT

Aslı'nın buna cevabı ise "Ya ha ha ha Murat ha ha sevgilim" şeklinde oldu.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Murat BozAslı EnverDüet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hadise'nin yeni aşkı evli mi?" sorusu cevap buldu
"Hadise'nin yeni aşkı evli mi?" sorusu cevap buldu
"Ebru, erkek olduğumu görünce çok şaşırmıştı"
"Ebru, erkek olduğumu görünce çok şaşırmıştı"
Birbirine çok yakıştırılan ikili, düetleriyle herkesi mest etti
Birbirine çok yakıştırılan ikili, düetleriyle herkesi mest etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim