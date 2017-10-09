"Yanıyorum" diyen Hadise'ye zor soru: Nasıl yanıyorsun

TV8 ekranlarında sezona fırtına gibi başlayan O Ses Türkiye'ni dün akşam yayınlanan bölümüne Hadise'nin Murat Boz'a dönerek "Üfle üfle yanıyorum" şarkısının sözlerini sarf etmesi damga vurdu.
"NASIL YANIYORSUN HADİSE?"
İkili arasındaki diyaloğa diğer jüri üyeleri de dahil olurken Gökhan Özoğuz, "Nasıl yanıyorsun Hadise?" şeklinde bir soru yöneltti. Hadise, bu soruya cevap veremeyince topu Murat Boz'a attı.
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