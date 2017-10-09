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"Yanıyorum" diyen Hadise'ye zor soru: Nasıl yanıyorsun

O Ses Türkiye'de Murat Boz'a dönerek "Üfle üfle yanıyorum" diyen Hadise'ye "Nasıl yanıyorsun Hadise?" şeklinde bir soru yönelten Gökhan Özoğuz stüdyoyu yıkıp geçti

"Yanıyorum" diyen Hadise'ye zor soru: Nasıl yanıyorsun

O Ses Türkiye'de Murat Boz'a dönerek "Üfle üfle yanıyorum" diyen Hadise'ye "Nasıl yanıyorsun Hadise?" şeklinde bir soru yönelten Gökhan Özoğuz stüdyoyu yıkıp geçti

09 Ekim 2017 Pazartesi 14:16
"Yanıyorum" diyen Hadise'ye zor soru: Nasıl yanıyorsun
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TV8 ekranlarında sezona fırtına gibi başlayan O Ses  Türkiye'ni dün akşam yayınlanan bölümüne  Hadise'nin  Murat Boz'a dönerek "Üfle üfle yanıyorum" şarkısının sözlerini sarf etmesi damga vurdu.

"NASIL YANIYORSUN HADİSE?"

İkili arasındaki diyaloğa diğer jüri üyeleri de dahil olurken  Gökhan Özoğuz, "Nasıl yanıyorsun  Hadise?" şeklinde bir soru yöneltti.  Hadise, bu soruya cevap veremeyince topu  Murat Boz'a attı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiHadise AçıkgözGökhan ÖzoğuzMurat BozTürkiye
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