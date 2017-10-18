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Yanında eşi dövülün ünlü ismin durumu kötü!

Şarkıcı Banu Parlak, önceki gün büyük şok yaşadı. Eşiyle birlikte trafikte seyir halinde giderken Parlak'ın eşi iki şehir magandası tarafından darp edildi

Yanında eşi dövülün ünlü ismin durumu kötü!

Şarkıcı Banu Parlak, önceki gün büyük şok yaşadı. Eşiyle birlikte trafikte seyir halinde giderken Parlak'ın eşi iki şehir magandası tarafından darp edildi

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:39
Yanında eşi dövülün ünlü ismin durumu kötü!
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DUDAĞINA dört dikiş atılan Okan Öztürk darp raporu alarak şikayetçi oldu. Öztürk karakolda verdiği ifadesinde, araçla seyir halinde olan modifiyeli araçtan selektör yaparak yol istediğini ve araçta bulunan 20 yaşlarındaki iki kişinin kendilerini araçla sıkıştırdıklarını, ardından da kendisine küfür ve hakaret ettiklerini söyledi. 
SERBEST BIRAKILDILAR 
Okan Öztürk'ü eşi şarkıcı Banu Parlak'ın yanında darp eden ve gözaltına alınan iki şehir magandası, savcılığın talimatıyla karakoldan serbest bırakıldı.
''İKİ GÜNDE PSİKOLOJİM BOZULDU'' 
Banu Parlak, yaşananları şöyle anlattı: "Gerçekten çok korkunç bir olay yaşadık. Eşime bu saldırıyı yapanların hemen salıverilmesi tabii ki üzücü. Bu olay tek başıma bir kadın olarak benim başıma da gelebilirdi bunu düşünmek daha da üzücü. Şehir magandalarına ve trafik canavarlarına karşı ne tarz bir önlem alınması gerektiğini hep beraber düşünmemiz ve yapılması gerekeni yapmamız lazım. İki günde psikolojim bozuldu. Hatta eşimle de konuştum en kısa sürede savunma amaçlı bir dövüş sporu öğrenmek istiyorum. En azından bu beni biraz rahatlatır."

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Banu ParlakOkan ÖztürkDarp Raporu
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