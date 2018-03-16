Yalanına Beyaz'ı bile inandırmış, vatandaş ne yapsın

POLİSİNDEN doktoruna, iş adamından öğrencisine 77 bin kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEYAZ PROGRAMINDA REKLAM YAPMIŞ

Ekranların en uzun soluklu şov programlarından olan Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk'ün kendi programında Çiftlik Bank ve ürünlerinin reklamını yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞMIŞLAR

Çiftlik Bank'ın onaylı Twitter hesabından da paylaşılan reklam, "Bu akşam Çiftlik Bank'ın Beyaz Show'da sizlere SÜRPRİZİ var! Herkes ekran başına 23:30 da başlıyor! ÇiftlikBank Beyaz Show'da" sözleriyle duyurulmuş.