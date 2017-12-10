Yakışıklı oyuncu, erotik film yıldızıyla başrol oynayacak

TÜRK seyircisinin 'Bizim Hikaye' dizisiyle tanıdığı Burak Deniz, büyük sinema sektörlerinden Bollywood'a transfer oldu.
EROTİK FİLM YILDIZIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇECEK
Oyuncu Burak Deniz Hindistan'ın dev Film sektörü Bollywood için çekilecek internet dizisinde oynayacak. Deniz'in bu dizisinde kendisine eşlik edecek isimse, kariyerine erotik filmlerle başlayan Sunny Leone. Dizi Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da çekilecek. Türkiye'de bölüm başına 20 bin lira kazanan Burak Deniz'in bu yapımdan toplam 2 milyon lira alacağı iddia edildi.
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