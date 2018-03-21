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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Yakışıklı komiser nişanlandı! Törene Arka Sokaklar'dan kimse katılmadı

Fenomen dizi 'Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy, hukuk danışmanı Tutku Çolak'la nişanlandı. Törene, dizi ekibinden bir kişi bile katılmadı

Yakışıklı komiser nişanlandı! Törene Arka Sokaklar'dan kimse katılmadı

Fenomen dizi 'Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy, hukuk danışmanı Tutku Çolak'la nişanlandı. Törene, dizi ekibinden bir kişi bile katılmadı

21 Mart 2018 Çarşamba 09:25
Yakışıklı komiser nişanlandı! Törene Arka Sokaklar'dan kimse katılmadı
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KANAL D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokakları'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy, evlilik için ilk adımı attı. Aksoy, hukuk danışmanı Tutku Çolak'la nişanlandı.

EVLİLİK TARİHİ NET DEĞİL

Yaklaşık 9 aydır birlikte olan çift, aile arasında düzenlenen sade ve şık bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Evlilik yolunda ilk adımı atan ve 'Çok mutluyuz' diyen Boğaç Aksoy ile Tutku Çolak, düğün tarihini ise henüz netleştirmediklerini söyledi.

Arka Sokaklar'ın Yakışıklı Komiseri Nişanlandı! Törene Rol Arkadaşlarından Biri Bile Katılmadı
NİŞAN TÖRENİNE ARKA SOKAKLAR'DAN KİMSE KATILMADI

Nişan törenine Arka Sokaklar ekibinden kimsenin katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Arka SokaklarVolkan KomiserBoğaç AksoyNisan
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