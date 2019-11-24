Yağmur Sarnıç 'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

GALATASARAY ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesajlar atan takipçisini "Allah seni ıslah etsin" diyerek ifşa etti.

2012 yılında Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturan Yağmur Aşık'ın evliliğinde geçtiğimiz aylarda kriz çıkmış ikili ortaya atılan ihanet iddialarından sonra boşanma kararı almıştı. Çekişmeli süren boşanma davasında çocukların velayet krizi sonrası zor günler geçiren Yağmur Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.

Son günlerde Instagram hesabından hayatıyla ilgili sıklıkla paylaşım yapan Sarnıç, bir takipçisinin attığı "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını ifşa etti.

Ünlü kadınların kabusu haline gelen sosyal medya tacizine maruz kalan Sarnıç " Allah seni ıslah etsin. Senin gibi sapıkların soyu tükenir inşallah hadsiz, pislik, yaratık" sözleriyle isyan etti.