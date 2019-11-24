Yağmur Sarnıç 'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti
Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Yağmur Sarnıç, kendisine "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını atan takipçisini ifşa etti
GALATASARAY ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından kendisine müstehcen mesajlar atan takipçisini "Allah seni ıslah etsin" diyerek ifşa etti.
2012 yılında Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturan Yağmur Aşık'ın evliliğinde geçtiğimiz aylarda kriz çıkmış ikili ortaya atılan ihanet iddialarından sonra boşanma kararı almıştı. Çekişmeli süren boşanma davasında çocukların velayet krizi sonrası zor günler geçiren Yağmur Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.
Son günlerde Instagram hesabından hayatıyla ilgili sıklıkla paylaşım yapan Sarnıç, bir takipçisinin attığı "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını ifşa etti.
Ünlü kadınların kabusu haline gelen sosyal medya tacizine maruz kalan Sarnıç " Allah seni ıslah etsin. Senin gibi sapıkların soyu tükenir inşallah hadsiz, pislik, yaratık" sözleriyle isyan etti.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:49
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|22
|2. Başakşehir
|12
|22
|3. Sivasspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|12
|21
|5. Fenerbahçe
|11
|20
|6. Alanyaspor
|11
|19
|7. Galatasaray
|12
|19
|8. Malatyaspor
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Denizlispor
|12
|14
|11. Çaykur Rizespor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|13
|13. Konyaspor
|12
|13
|14. Kasımpaşa
|11
|12
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|21
|2. Hatayspor
|11
|21
|3. Erzurum BB
|12
|21
|4. Bursaspor
|12
|20
|5. Fatih Karagümrük
|12
|19
|6. Balıkesirspor
|11
|18
|7. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Giresunspor
|12
|13
|12. Adana Demirspor
|11
|12
|13. İstanbulspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|12
|9
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Burnley
|13
|18
|7. Arsenal
|13
|18
|8. Sheffield United
|12
|17
|9. Tottenham
|13
|17
|10. M. United
|12
|16
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|12
|15
|15. Everton
|13
|14
|16. West Ham
|13
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Atletico Madrid
|14
|25
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|14
|23
|6. Granada
|14
|21
|7. Athletic Bilbao
|13
|20
|8. Getafe
|13
|20
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|13
|19
|12. Villarreal
|13
|18
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Real Betis
|14
|16
|15. Deportivo Alaves
|13
|15
|16. Eibar
|13
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|14
|6