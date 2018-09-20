Yabancı damat

EN son İş adamı Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü manken Özge Ulusoy, yeni bir aşka adım attı. Özge Ulusoy, Joaquim Lundholm ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti. Ulusoy, Londra'da yaşayan yatırım bankacısı olan Joaquim Lundholm'la yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından güzel mankenin hayranlarından yorum yağdı. Bazı kullanıcılar Ulusoy'un yeni sevgilisi Joaquim Lundholm'a tam not verirken, bazıları da Ulusoy'un Hacı Sabancı ile daha çok yakıştığını belirten yorumlar yaptı.