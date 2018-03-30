Vurulmasında parmağı olan Zaza Şehmuz'un cenazesine çelenk yolladı

DİYARBAKIR'DA dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Zaza Şehmus' lakaplı müzik yapımcısı Şehmuz İlgin'in cenazesi, bugün tarihi Ulu Cami'de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Müzik yapımcısı 'Zaza Şehmuz' lakaplı Diyarbakırlı Şehmuz İlgin (64), pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlgin için bugün Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

İBRAHİM TATLISES ÇELENK GÖNDERDİ

Cuma namazı ardından kılanan cenaze namazına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP eski Milletvekili Mesut Değer, ses sanatçısı İzzet Yıldızhan'ın yanı sıra binlerce kişi katılırken, İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızgül ile çok sayıda ünlü sanatçı da cenazeye çelenk gönderdi.

"ÇOK SAYIDA KİŞİYE ALBÜM YAPTI"

Uğurlama törenine katılan sanatçı İzzet Yıldızhan, İlgin'in sanat camiasıyla bağlantılı biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın iyi bir değeriydi. Sanat camiamızla bağlantılı olan biriydi. Türkiye'de çok şöhret olan, starların yapımcılığını yapan biriydi. Benim iyi bir dostumdu. Dostumu kaybettiğim için üzgünüm. Onunla geçen son 10 yılı değerlendirirsek, babacan, aslan gibi bir ağabeydi. Kanser hastalığı artık grip hastalığı gibi olmuş. İnsanı çok kısa bir sürede yok edip, götürüyor. Bugün, bütün sanat camiasına başsağlığı dilemek gerekiyor. Ahmet Kaya'dan, İbrahim Tatlıses'ten, Azer Bülbül, Yıldız Tilbe'ye kadar sayamayacağım çok isim var, hepsine albüm yapmış biri" dedi.