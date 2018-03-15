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Volkan, 50 bin lira ödediği resimle ilgili ilk kez konuştu

Fenerbhaçeli Volkan Demirel, kendisine benzemediği için dalga konusu olan resimle ilgili ilk kez konuştu: Zaten amaç benzememesi

Volkan, 50 bin lira ödediği resimle ilgili ilk kez konuştu

Fenerbhaçeli Volkan Demirel, kendisine benzemediği için dalga konusu olan resimle ilgili ilk kez konuştu: Zaten amaç benzememesi

15 Mart 2018 Perşembe 09:58
Volkan, 50 bin lira ödediği resimle ilgili ilk kez konuştu
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YILLARDIR Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Sanata yaptığı yatırımlarla bilinen Volkan Demirel, aldıkları tabloyu cipe sığdırmaya çalışan iki arkadaş başarılı olamayınca görevlilerden yardım istedi. Ocak ayında gündeme gelen ve 50 bin TL ödediği tablonun kendisine ait olmadığını söyleyen Volkan Demirel, ''Ressamlara, resme, sanata önem vermek lazım'' dedi.

''ZATEN AMAÇ BENZEMEMESİ"
36 yaşındaki futbolcu, ''Resmi ailenize benzetemeyenler oldu'' sözlerine ise şu yanıtı verdi: ''Zaten amaç benzememesi. O ressamın karikatürleri var. Onlardan bizim aile resmimizi çıkarttı, yoksa 'bizim resmimizi yap' demedik.''

Öte yandan 2016 yılında İtalyan yat firması Azimut'un Türkiye distribütörü Moris Algazi tarafından dolandırıldığı iddia edilen Volkan Demirel, şöyle konuşmuştu: Benim fazla kaybım olmadı. İtalyan firmasıyla hemen bağlantıya geçtim ve paramı almayı başardım. Canımız yanmaktan kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
NişantaşıFenerbahçeVolkan DemirelSpor
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