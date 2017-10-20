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Villa Okan'da geleneksel buluşma 

Alanya Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure Günü etkinliğine bir yenisini daha ekledi

Villa Okan'da geleneksel buluşma 

Alanya Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure Günü etkinliğine bir yenisini daha ekledi

20 Ekim 2017 Cuma 16:59
Villa Okan'da geleneksel buluşma 
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ALANYA'NIN şık restoranlarından olan Villa Okan, bugün oldukça renkli bir etkinliğe sahne oldu. Kentin etkin sivil toplum kuruluşlarından olan Alanya Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure Günü etkinliklerini bu yıl da geniş bir katılımla yaptı. Alanya'nın tanınmış hanımefendilerinin büyük ilgi gösterdiği Villa Okan'daki buluşmada, katılımcılara yöresel yufka ekmek arasında kavurma ve aşure ikramı yapıldı. 

"DİM TV'YE BAŞARILAR"
Giderek genişleyen ve daha çok öğrenci için burs sağlayan bir dernek olduklarını söyleyen Alanya Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurcan Okan, "Geleneksel hale gelen Aşure etkinliğimizi bu yıl yeniden gerçekleştirdik. Öğrenciler için zaman zaman yaptığımız bu tür organizasyonlarımıza Alanyamızın kadınları ilgi gösteriyor. Herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca, yeni kurulan Dim Web TV'ye de yayın hayatında başarılar diliyor, Mehmet Ali Dim'i de ayrıca kutluyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 20.10.2017 17:05
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AlanyaDim TvAşure GünüVilla OkanAlanya Kadınları Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
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