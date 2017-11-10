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Victoria Secret Melekleri, 2018 için birbirinden ateşli pozlar verdi

2018'e 1,5 ay kala Victoria Secret meleklerinden birbirinden ateşli pozlar geldi. Meleklerin yeni yıla özel pozları şimdiden yayınlandı

Victoria Secret Melekleri, 2018 için birbirinden ateşli pozlar verdi

2018'e 1,5 ay kala Victoria Secret meleklerinden birbirinden ateşli pozlar geldi. Meleklerin yeni yıla özel pozları şimdiden yayınlandı

10 Kasım 2017 Cuma 17:06
Victoria Secret Melekleri, 2018 için birbirinden ateşli pozlar verdi
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Victoria's Secret melekleri yeni yıl yaklaşırken kameralara birbirinden ateşli pozlar verdi. Melekler pozlarıyla 2018'i şimdiden ısıttı.

YENİ YIL İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Her yıl yılbaşında özel bir şov düzenleyen Victoria's Secret bu yıl da hazırlıklara başladı. Melekler, markanın yeni yıla özel ürettiği iç çamaşırları ile kamera karşısına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Victoria Secret
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