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Victoria secret meleği Bella Hadid'in banyodaki pozları olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bella Hadid, banyosundan cesur pozlarını paylaştı. Hadid'in sutyensiz pozları sosyal medyayı salladı

Victoria secret meleği Bella Hadid'in banyodaki pozları olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bella Hadid, banyosundan cesur pozlarını paylaştı. Hadid'in sutyensiz pozları sosyal medyayı salladı

15 Kasım 2017 Çarşamba 15:26
Victoria secret meleği Bella Hadid'in banyodaki pozları olay oldu
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BUyıl  Çin'in  Shanghai şehrinde gerçekleşecek Victoria's Secret defilesi öncesi gözlerin çevrildiği Bella Hadid, cesaretinin dozunu artırdı.

PAYLAŞIMLARIYLA YÜREK HOPLATTI

Banyoda boy aynası karşısında birbirinden cesur pozlar veren 21 yaşındaki model,  Instagram'da yaptığı paylaşımlarla yürek hoplattı. "Victoria's Secret'a geri sayım" notunu düşen dünyaca ünlü model, bir diğer kareye "Tamam, uyku vakti" yazdı

İşte o cesur pozlar:

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Anahtar Kelimeler:
Victoria SecretBella Hadid
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