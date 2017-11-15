Victoria secret meleği Bella Hadid'in banyodaki pozları olay oldu

BUyıl Çin'in Shanghai şehrinde gerçekleşecek Victoria's Secret defilesi öncesi gözlerin çevrildiği Bella Hadid, cesaretinin dozunu artırdı.
PAYLAŞIMLARIYLA YÜREK HOPLATTI
Banyoda boy aynası karşısında birbirinden cesur pozlar veren 21 yaşındaki model, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla yürek hoplattı. "Victoria's Secret'a geri sayım" notunu düşen dünyaca ünlü model, bir diğer kareye "Tamam, uyku vakti" yazdı
İşte o cesur pozlar:
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